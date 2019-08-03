Как проходит международный фестиваль пива в Берлине. Фото

БЕРЛИН, 3 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Международный фестиваль пива проходит в эти дни в Берлине. Свою продукцию представили 350 производителей из 90 стран, в том числе из России. Фестиваль проводится в немецкой столице уже в 23-й раз в первые выходные августа.

Ради мероприятия перекрыли двухкилометровый отрезок улицы Карл-Маркс-Аллее, там установлены сотни палаток как с пивом, так и с едой. На выбор гостям представлено более 2 тыс. марок самых разных сортов. Фестиваль проходит под музыкальное сопровождение - на 17 сценах выступают артисты из разных стран. Ожидается, что за три дня работы (2-4 августа) праздник посетят 700 тыс. человек.

Согласно среднестатистическим данным, каждый совершеннолетний немец выпивает в год по 107 литров пива. Немецкие производители в минувшем году продали 9,6 млрд литров этого пенного напитка на внутреннем рынке. За границу было отправлено примерно 1,6 млрд литров.

В Германский союз пивоваров (DBB) входят 1,4 тыс. пивоварен, которые выпускают продукцию под 6 тыс. торговых марок. Подавляющее большинство - 70% - сосредоточены в трех федеральных землях. Около 600 расположены в Баварии, порядка 200 - в Баден - Вюртемберге, еще 150 находятся в Северном Рейне - Вестфалии.

На территории ФРГ ежегодно собирают около 38 тыс. тонн хмеля, причем 85% от всего урожая - на крупнейшей в мире плантации Халлертау, расположенной в центре федеральной земли Бавария. На плантации, где на территории в 15,4 тыс. га работают более 1,1 тыс. хмелеводческих хозяйств, возделывается примерно четверть годового мирового объема этой культуры.