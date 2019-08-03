На несанкционированной акции в Москве задержали до десяти журналистов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали около десяти журналистов, освещавших несанкционированную акцию в центре Москвы. Большинство из них были сразу отпущены, сообщил ТАСС глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

"Сегодня мы ведем подробный мониторинг происходящего на митингах. Контролируем ситуацию с задержанием журналистов <...> Сейчас можно сказать, что задержаны были восемь или даже десять наших коллег и почти все сразу отпущены", - сказал он.

Соловьев напомнил, что 2 августа на сайте организации и в социальных сетях была опубликована памятка для журналистов, посвященная тому, как по закону можно находиться и работать на митингах.

Среди задержанных журналистов оказалась корреспондент газеты "Ведомости" Елена Вавина, сообщает издание в своем канале в Telegram. Сама журналистка заявила, что делала фотографии на телефон на Пушкинской площади и была помещена в автозак даже после предъявления редакционного удостоверения.

По данным полиции, несанкционированная акция в центре Москвы собрала в субботу около 350 человек, 30 были задержаны. Власти заранее предупредили участников мероприятия об ответственности и недопустимости нарушения закона, полиция сообщала о рисках провокаций и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в акции. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда. Всего были задержаны более 1 тыс. участников этой акции, 88 из них отправлены под административный арест.