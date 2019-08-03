Объявлены победители конкурса "Парки Подмосковья"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил победителей седьмого смотра-конкурса "Парки Подмосковья". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"В этом году победителями и обладателем специальной денежной премии VII смотра-конкурса стали: в номинации "Лучший парк культуры и отдыха" - муниципальное бюджетное учреждение "Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха"; в номинации "Лучшая концепция (проект) развития парка культуры и отдыха" - Городской парк культуры и отдыха, городской округ Солнечногорск; "За лучший проект "Танцевальная площадка" - Михневский парк культуры и отдыха, городской округ Ступино", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, премии по первой и третьей, специальной, номинации, составляют 25 млн и 5 млн рублей соответственно. Авторы лучшего проекта развития парка смогут получить от властей на его реализацию до 50% от стоимости проекта, но не более 150 млн рублей.

"Смотр-конкурс "Парки Подмосковья" проводится с 2013 года в целях повышения привлекательности парков культуры и отдыха, улучшения качества предоставляемых на их территории услуг, распространения и практического применения успешного опыта благоустройства парковых зон", - приводят в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.