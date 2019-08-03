Полиция нашла в Петербурге женщину, бросившую сыновей из-за нежелания их воспитывать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Петербургские полицейские нашли женщину, бросившую у своей матери двух маленьких детей из-за нежелания их воспитывать. На женщину составили административный протокол, сообщили журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник в полицию обратилась жительница города, которая рассказала, что приехавшая к ней из Ленинградской области дочь с двумя детьми пропала, оставив в квартире мальчиков в возрасте 1,5 и 3 лет и документы на них.

"3 августа 2019 года около часа дня, при патрулировании территории полицейскими Центрального района женщина была обнаружена у одного из домов на улице Марата и доставлена в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении, распространенном в ведомстве.

В полиции отметили, что женщина, бросив сыновей, ночевала в хостелах. "Она объясняет свое поведение нежеланием воспитывать детей", - отметили в управлении МВД.

На женщину составили административный протокол по по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). "По данному факту материалы проверки будут переданы в социальные органы", - заключили в полиции.