Волгоградские власти взяли на социальный патронаж семьи пострадавших в ДТП на Ставрополье

ВОЛГОГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Власти Волгоградской области взяли на социальный патронаж семьи пострадавших в крупном ДТП с участием пассажирского автобуса в Ставропольском крае, сообщил журналистам зампредседателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области Алексей Завражин.

ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Волгограда в Ставрополь, и грузового автомобиля произошло в пятницу около 02:30 мск в Апанасенковском районе Ставропольского края. В результате пять человек погибли, еще 16 были госпитализированы, 11 из них - жители Волгоградской области.

"Пообщались с пострадавшими, родственниками, рассказали, какими мерами [поддержки] возможно воспользоваться - это и социальное обслуживание, и психологов дальнейшее сопровождение. Если будет необходимость, поможем доставить людей из Ставрополя домой, чтобы дома проходить реабилитацию и дальше восстанавливаться. Каждую семью взяли на социальный патронаж", - сказал Завражин.

По его словам, в воскресенье планируется доставить из Ставрополя в Волгоград одну из пострадавших - женщину с ожогом роговицы. "К вечеру [доставим] в областную больницу. Нам там нас уже ждут и будут встречать", - уточнил Завражин.

Ранее сообщалось, что в больницах остаются 14 пострадавших в ДТП на Ставрополье. Двое детей были выписаны в субботу.