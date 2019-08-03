Артисты из Таллина, Липецка и Волгограда открыли фестиваль огня в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Артисты из Таллина, Липецка, Ростова-на-Дону, Волгограда, Пятигорска и Симферополя открыли международный фестиваль уличных театров "КрымФаерФест" в курортном поселке Коктебель, они представят танцевальные композиции с использованием огня, сообщила ТАСС директор фестиваля Екатерина Щеникова.

"На фестиваль, который проводится в четвертый раз, приехали семь коллективов из Липецка, Ростова-на-Дону, Волгограда, Пятигорска, Таллина и Симферополя. В этом году будут представлены номера с латиноамериканскими, шотландскими и русскими мотивами. Это будет сочетание музыки, хореографии, огня и спецэффектов", - сказала она.

По словам Щениковой, фестиваль ежегодно привлекается тысячи туристов. В этом году на шоу приехали более тысячи отдыхающих из различных регионов России.

Фестиваль продлится до 11 августа, все выступления будут проводиться в вечернее время для большего эффекта, в перерывах перед зрителями будут выступать музыкальные коллективы.

В пресс-службе крымского министерства курортов и туризма ТАСС сообщили, что по результатам опроса российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru "КрымФаерФест" в Коктебеле и ZBFest-2019 в Севастополе вошли в тройку самых ожидаемых фестивалей августа 2019 года.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам и улучшению качества услуг. Местные власти рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.