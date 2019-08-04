Российские военные доставили около трех тонн гуманитарной помощи жителям пригорода Дамаска

БАЙТСАВА /Сирия/, 4 августа. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон доставили около трех тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Байтсава, расположенный в Восточной Гуте в пригороде Дамаска. Местным жителям раздали продовольственные наборы, включающие рис, чай, муку и сгущенное молоко.

"До войны у нас было 11 тыс. человек. Город почти опустел, но сейчас уже вернулись около 7 тыс. человек. Мы восстанавливаем понемногу инфраструктуру, в первую очередь школы, чтобы детям было где учиться. Главная проблема - множество разрушенных домов", - сказал журналистам глава администрации Байтсавы.

Он также отметил важность посещения населенного пункта российскими военными медиками. По его словам, для многих местных жителей - это единственная возможность получить медицинскую помощь.

Сирийская армия объявила об установлении полного контроля над Восточной Гутой весной 2018 года после того, как в апреле правительственные войска взяли под контроль город Дума - последний оплот боевиков в этом районе. В освобожденных районах пригорода Дамаска ведутся восстановительные работы, идет процесс разминирования, ремонт инфраструктуры и дорог.