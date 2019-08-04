Более 30 экспонатов провинции Хайнань получили награды на садоводческом "Экспо" в Пекине

ХАЙКОУ /Китай/, 4 августа. /ТАСС/. Свыше 30 экспонатов из южной китайской провинции Хайнань получили призы на международной садоводческой выставке "Экспо-2019" в Пекине. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

"Более 30 экспонатов, среди которых редкие цветы и тропические растения, получили награды на пекинском "Экспо", - приводит портал слова представителя провинции Хайнань на выставке Хэ Юнхуэя. - Шесть призеров удостоены специальных наград, не менее 10 получили золотые медали выставки".

Большой интерес у специалистов и посетителей "Экспо" вызвала, в частности, представленная Хайнанем орхидея психопсис, которая также известна как мотыльковая орхидея: по словам ботаников, этот яркий цветок напоминает гигантского мотылька или фантастическое насекомое. Орхидея и другие необычные цветы в экспозиции Хайнаня продемонстрировали богатство природы провинции и достижения ее садоводческой отрасли, у которой большие перспективы развития, заявили в Китайской цветочной ассоциации.

С 21 по 23 июля на полях "Экспо" прошли Дни Хайнаня. В китайской столице южная провинция представила свой творческий, туристический и экономический потенциал.

Пекинская международная садоводческая выставка "Экспо-2019" - крупномасштабное мероприятие с участием 86 стран и 24 международных организаций. Она проходит с 29 апреля по 7 октября под девизом "Живи с зеленью, живи лучше". Выставочные павильоны расположены в районе Яньцин на северо-западной окраине Пекина, недалеко от нее в 2022 году будут проходить зимние Олимпийские игры. По данным оргкомитета, площадь экспозиции составляет 960 га, там высажено свыше 220 тыс. деревьев и кустарников, а также большое количество цветов.