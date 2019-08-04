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В Амурской области открыли пункты приема документов для пострадавших от паводка

Пункты находятся в Благовещенске, Белогорске и Свободном

ТАСС, 4 августа. Пункты приема документов от жителей Мазановского и Селемджинского районов, эвакуированных во время паводка, открылись в трех городах Амурской области, сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

Подать документы на получение материальной помощи можно в Благовещенске, Белогорске и Свободном.

В области остаются подтопленными 92 жилых дома, 835 подворий и 350 дачных участков. Всего эвакуировано 2593 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения находятся 339 человек, из них 128 детей.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

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