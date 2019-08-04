Полторы тысячи железнодорожников приняли участие в благотворительном забеге в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Благотворительный забег "Достигая цели", приуроченный ко Дню железнодорожника, собрал полторы тысячи участников в Санкт-Петербурге. Средства от участия в забеге будут переданы в благотворительный фонд на лечение тяжелобольных детей, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Более полутора тысяч петербургских железнодорожников пробежали дистанцию в 1520 м, кратную ширине железнодорожной колеи. <...> Все собранные средства масштабной акции будут переданы благотворительному фонду "Линия жизни", - говорится в сообщении.

Открывали забег врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. В забеге приняли участие представители всех железнодорожных специальностей от предприятий, работающих в Петербурге, а также члены их семей и представители молодежного актива работников Октябрьской железной дороги. Победителем благотворительного забега стал Андрей Янович, электромеханик Мурманской дистанции электрификации и электроснабжения, рассказали журналистам в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Благотворительный забег состоялся в рамках бегового мероприятия "СПБ полумарафон "Северная столица".

День железнодорожника в России отмечают в первое воскресенье августа. Как рассказал генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, начиная с 2016 года, празднование проходит в формате благотворительного забега и семейного спортивного праздника.