Член ОП считает, что угрозы детям полицейских через соцсети копируют методы терористов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Призывы к насильственным действиям в отношении детей сотрудников правоохранительных органов сродни методам террористических организаций и, в частности, группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с ТАСС член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"Фонд исследования проблем демократии, который я возглавляю, на протяжении долгого времени изучал идеологию террористических организаций, в том числе идеологию ИГ. В аккаунтах в социальных сетях, особенно в [мессенджере] Telegram, которые напрямую поддерживались из ИГ, была аналогичная ситуация, когда не только призывали к убийству сотрудников и [членов] семей сотрудников правоохранительных органов, но даже начинали собирать информацию [о них]", - сказал Григорьев.

Он отметил, что видит в действиях автора призывов "повторение террористической практики", что является крайне опасным и может привести к невинным жертвам"

"Кроме этого, я вижу здесь какой-то запредельный уровень цинизма и инфантилизма этого человека [который осуществлял призывы]. Нет сомнений, что сейчас правоохранительные органы обладают возможностями идентифицировать каждого человека, тем более того, кто призывает к убийству людей. Я думаю, что этот человек получит, как говорится, по всей строгости закона, и любые люди, которые попробуют пойти по такому пути, также будут привлечены по всей строгости закона", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ задержал и предъявил обвинение в экстремизме блогеру Владиславу Синице, разместившему под ником "Макс Стеклов" запись в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, обеспечивавших безопасность во время несогласованных акций.