Эксперты: 2019 год может войти в пятерку самых теплых лет в истории наблюдений

ЖЕНЕВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Вследствие волн тепла, накрывших значительные области в Европе и Северной Америке в июне и июле, 2019 год может войти в пятерку самых теплых лет за время систематических наблюдений за погодой и климатом, а 2015 - 2019 годы - составить рекордно теплое пятилетие. С таким прогнозом выступила в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

"ВМО ожидает, что 2019 год войдет в первую пятерку самых теплых лет за время наблюдений, а 2015 - 2019 годы станут самым теплым пятилетним периодом", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он указал на растущую угрозу наступления "царства опасных температур с многочисленными последствиями для нашей планеты".

Ссылаясь на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и его Службы по изменению климата в рамках программы "Коперник", ВМО отмечает, что с учетом высокой температуры в первые 29 дней июля текущего года, этот месяц станет "равным или немного более теплым", чем считающийся до сих пор самым теплым в истории июль 2016 года. В ряде стран Европы температура достигла рекордных величин. Жара привела к нарушениям в работе транспорта и негативно сказалась на здоровье людей и окружающей среде, ускорилось таяние льдов в Арктике.

По данным наблюдений, в июле средняя температура была примерно на 1,2 градуса Цельсия выше средних значений в доиндустриальную эпоху. Но если в июле 2016 года жару "подпитывал" сильный природный феномен Эль-Ниньо, то в нынешнем году сильного Эль-Ниньо нет, констатирует ВМО.

"Июль переписал историю климата, установив десятки новых температурных рекордов на местном, национальном и глобальном уровне", - отметил Таалас. Он напомнил о продолжающихся второй месяц подряд "беспрецедентных лесных пожарах" в Арктике, уничтожающих "первозданные леса", которые прежде поглощали углекислый газ, а теперь сами стали источником выброса парниковых газов в атмосферу. "Это отнюдь не сюжет из научной фантастики, а реальность изменения климата. Это происходит сейчас, и ситуация ухудшится в будущем, если не предпринять срочные действия", - резюмировал глава ВМО.