Фигуранта дела о беспорядках в Москве задержали благодаря системе распознавания лиц

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Одного из обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергея Абаничева задержали благодаря системе распознавания лиц, сообщила ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина.

"Оперативники просмотрели одну из видеозаписей акции и благодаря системе видеораспознавания лиц вычислили Абаничева и задержали", - сказала она. В понедельник Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос ареста Абаничева.

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках являются Даниил Конон, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло, Владислав Барабанов и Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках").

Ранее в Следственном комитете сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению этих преступлений более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.