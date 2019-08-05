Пострадавшие на производстве жители Липецкой области получили новые автомобили

ЛИПЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Пятеро жителей Липецкой области, получивших инвалидность в результате травмы на производстве, получили новые автомобили LADA Granta. Об этом сообщил в понедельник временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов, принявший участие в торжественной церемонии передачи ключей и госномеров новых машин их владельцам.

"Затраты на покупку машин составили около 2,2 млн рублей, автомобили специально адаптированы под индивидуальные особенности и физические возможности каждого из новых владельцев", - сказал он. Артамонов заметил, что машины закупили за счет средств местного отделения Фонда социального страхования. Помимо этого, как заметил врио главы региона, пострадавшие на производстве регулярно получают деньги на бензин, один раз за весь период эксплуатации машины им оплачивают капремонт автомобиля, а после семи лет эксплуатации - меняют машину на новую.

В этой связи Артамонов подчеркнул, что областные власти совместно с Фондом и далее намерены выполнять все социальные обязательства перед гражданами. "Мы будем и в дальнейшем проводить эту работу, а также вместе с работодателями улучшать условия труда, повышать безопасность производства", - сказал он.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что с 2001 по 2018 годы в регионе выдано 244 автомобиля тех, кто получил травмы на производстве. На эти цели Фонда соцстраха израсходовал 47,6 млн рублей. "Сначала пострадавших обеспечивали автомобилями "Ока", потом выдавали LADA 2105 и LADA 2107, сейчас вручают автомобили LADA Granta", - заметил собеседник агентства. При этом, каждый из пострадавших может сам купить машину другой марки, а Фонд компенсирует им часть расходов в пределах стоимости автомобиля, определенного в госконтракте.

В нынешнем году, по данным пресс-службы, расходы областного отделения Фонда соцстраха на обеспечение транспортными средствами запланированы в размере 2,6 млн рублей. Автомобиль как средство реабилитации предоставляется при наличии прав на управление транспортным средством, рекомендации медико-социальной экспертизы и отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. При этом право на вождение автомобиля должно быть зафиксировано в программе реабилитации пострадавшего.