Ремонт участка трассы "Кавказ" в Ингушетии идет с опережением сроков

МАГАС, 5 августа. /ТАСС/. Около 50% участка федеральной автодороги "Кавказ" отремонтировали в Ингушетии, работы идут с опережением сроков, сообщил ТАСС начальник ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" федерального дорожного агентства Руслан Лечхаджиев по итогам совещания о ходе реконструкции дороги.

Участок трассы "Кавказ" длиной 26 км начали реконструировать в Ингушетии 13 сентября 2018 года. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос.

"Изначально проектом было предусмотрено проводить работу на этом объекте в течение пяти лет, однако, учитывая важность объекта и громадную интенсивность, в связи с увеличением ДТП Росавтодором было принято решение завершить работы в течение трех лет. Конечная дата сдачи этого объекта 20-30 ноября 2020 года. Сегодня готовность объекта уже составляет около 50%", - сказал Лечхаджиев.

По его словам, до конца текущего года уже будет открыт для передвижения участок длиной в 5 км. "Темпы работ мы будем наращивать, до конца 2019 года мы сдадим в эксплуатацию 5-километровый участок. На протяжении дороги появятся четыре баннера с изображениями того, как будет в итоге выглядеть дорога, чтобы участники дорожного движения понимали, как изменится дорога и движение", - добавил собеседник агентства.

Как уточнил на совещании замначальника ФКУ "Упрдор Кавказ Росавтодор" Виталий Гулаков, в настоящее время проведена реконструкция на участке протяженностью 14,4 км в четыре полосы. "По двум транспортным развязкам устроено 630 буронабивных свай, сооружены железобетонные ростверки, подпорные стены. На объекте задействовано более 60 единиц техники и более 100 рабочих", - сказал Гулаков.