Сотрудник Росгвардии получил травму средней тяжести на акции 3 августа в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции протеста 3 августа в Москве Павел Устинов причинил сотруднику Росгвардии вред здоровью средней тяжести. Это следует из материалов дела, которое поступило в Тверской суд Москвы для решения вопроса об аресте обвиняемого.

"Установлено, что 3 августа Устинов в районе Тверской улицы участвовал в несанкционированной акции протеста. Во время задержания он оказал активное сопротивление, в том числе вывихнул сотруднику Росгвардии плечо левой руки, что является, согласно градации Минздрава, нанесением вреда здоровью средней тяжести", - сказала судья.

Устинов обвиняется по ч 2. ст. 318 УК РФ ("Причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни"). Вину он не признает. "Я на акции оказался случайно. Я физически не мог причинить вред человеку, который гораздо крупнее меня. Я не оказывал сопротивления, меня притащили к автобусу, я поднял руки вверх. После этого меня повалили и затолкали в автобус полиции", - сказал он в суде.

Павел Устинов в ходе заседания заявил, что сам ранее служил в Росгвардии.

"Я сам служил в Росгвардии и стоял в оцеплении на массовых мероприятиях. Я знаю, что это такое. Я никому не причинял вред на субботней акции", - сказал Устинов. Его адвокат Дмитрий Чешков добавил, что обвиняемый проходил срочную службу в дивизии имени Дзержинского, в том числе выполнял служебные задачи в ходе проведения в РФ чемпионата мира по футболу.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции протеста. По словам источника агентства, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии. Он отметил, что у пострадавшего вывих плечевого сустава левой руки, его доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского и переведут в госпиталь Росгвардии.