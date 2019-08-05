Фонд Кадырова закупил одежду для беженцев из Мьянмы и отреставрировал 10 мечетей

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова отреставрировал 10 мечетей в лагерях для беженцев рохинджа из Мьянмы и закупил одежду для 2 тыс. детей. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Проводится масштабная работа по оказанию гуманитарной помощи беженцам из Мьянмы, они находятся в лагерях на приграничной территории Бангладеш. Фонд закупил одежду для 2 тыс. учащихся медресе, а также 3 тыс. экземпляров Священного Корана. Полностью отреставрированы десять мечетей, также оказана материальная помощь более 100 имамам, работающим в лагерях", - написал Кадыров.

По его словам, фонд также закупает нуждающимся продукты питания и стройматериалы. Кадыров отметил, что это самая крупная гуманитарная акция в лагерях беженцев из Мьянмы.

"Внимание уделяется и пунктам медпомощи, для них приобретены лекарства, перевязочные материалы, стоматологическое оборудование. В лагерях беженцев решаются проблемы водоснабжения - пробурено 50 водяных скважин, установлены три водонапорные башни с резервуарами по 20 т и насосами электроснабжения на солнечных батареях. В настоящее время устанавливаются штоковые насосы в 450 водяных колодцах", - добавил глава региона.

За 12 лет существования благотворительный фонд, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова Аймани, передал более 300 т продуктов и 30 т детского сухого питания для жителей Сомали. Кроме того, фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии, чьи предки были уроженцами Северного Кавказа. Еще более 80 т продовольствия, 7500 наборов школьных принадлежностей и 16 тыс. игрушек были направлены населению Сирии, а для 10 тыс. сирийских беженцев в Ливане фонд закупил 80 тыс. овец, верблюдов и голов крупного рогатого скота.

Рохинджа в Бангладеш

Рохинджа - мусульманская народность, которая проживает в штате Ракхайн в преимущественно буддийской Мьянме. Ситуация в стране обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов местной полиции. После этого власти страны начали в штате силовую операцию. В результате столкновений из Мьянмы в Бангладеш бежали более 720 тыс. рохинджа.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.