Юбилейный чемпионат России "Лесоруб XXI века" соберет 3,5 тыс. гостей под Архангельском

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Юбилейный пятый чемпионат России "Лесоруб XXI века" пройдет с 7 по 10 августа в Устьянском районе Архангельской области, ожидается, что в нем примут участие 3,5 тыс. гостей и участников из 13 стран, сообщили в понедельник журналистам организаторы мероприятия.

В 2019 году в состязаниях чемпионата впервые примут участие более 70 команд. "География участников и гостей пятого чемпионата <...> весьма обширна: в нем участвуют 13 стран, среди которых Россия, США, Канада, Германия, Норвегия, Финляндия, Бельгия, Франция, Италия, Польша, Швеция, Белоруссия, Япония. При этом Российскую Федерацию представляют 20 регионов. Всего Архангельская область примет на своей территории 3,5 тыс. человек", - отметили организаторы чемпионата.

На полях чемпионата среди вальщиков леса свое мастерство продемонстрируют машинисты и операторы в различных профессиональных номинациях. Впервые в 2019 году в состязаниях участвуют около 100 индивидуальных участников и свыше 70 команд. Среди нововведений запланированы корпоративные соревнования на звание лучшего машиниста перегружателя. Оценивать мастерство специалистов будут 50 российских и зарубежных экспертов.

В рамках деловой программы чемпионата участники и гости, представляющие крупнейшие холдинги лесной сферы и профильные ведомства, обсудят вопросы совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения, изменения в лесном законодательстве и их влияние на новации в лесном секторе, дифференцированного подхода к плате за лесные ресурсы и другие. Также на площадке чемпионата "Лесоруб XXI века", ставшей одной из крупнейших в России выставок лесных и дорожных машин, представят порядка 200 единиц техники новейшего образца.

"Традиционно на полях чемпионата запланирована масштабная акция по лесовосстановлению - порядка 13 тыс. сеянцев сосны будет высажено на 6 га", - добавили организаторы мероприятия.

Первый официальный чемпионат России среди вальщиков леса состоялся в Великом Новгороде в 2013 году, в нем приняли участие команды из 13 регионов России. В 2019 году организаторами чемпионата "Лесоруб XXI века" выступают Министерство промышленности и торговли, Министерство природных ресурсов и экологии России, правительство Архангельской области, Группа компаний "УЛК", ассоциация "Лесоруб XXI века" при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.