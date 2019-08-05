СПЧ попросит объяснить действия правоохранителей на несанкционированных акциях в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направит обращения в прокуратуру, Росгвардию и МВД России с просьбой прокомментировать действия правоохранительных органов в ходе несогласованных акций 27 июля и 3 августа в центре Москвы. Решение было принято в понедельник на рабочем совещании с участием главы СПЧ Михаила Федотова и членов совета.

"Мы обратили внимание на те вопросы, которые требуют получения ответов. И сегодня принято решение обратиться в соответствующие органы - прокуратуру, Росгвардию и МВД - и направить письма для получения ответов, связанных с проведением этих акций [27 июля и 3 августа]", - сказал ТАСС член СПЧ, руководитель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, который принимал участие в рабочем совещании.

По его словам, члены СПЧ просят правоохранительные органы прояснить вопрос о квалификации некоторых судебных решений по задержанным, "в частности, статьи 20.2 п. 5 КоАП о привлечении за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, которое де-факто не было согласовано". "То есть здесь возникают вопросы, кто определял порядок на несогласованном мероприятии, потому что есть официальные данные, что большинство привлечено к административной ответственности именно по этой статье. Здесь требуется разъяснение, в том числе и по формирующейся какой-то судебной практике, потому что не смогли коллеги из СПЧ четко квалифицировать именно административное правонарушение, связанное с терминологией закона о публичных мероприятиях и КоАП", - уточнил Борисов.

Члены СПЧ в обращениях поставили вопрос о применении силы и спецсредств, в том числе резиновых дубинок, которыми были вооружены сотрудники Росгвардии и полиция, сообщил он. "Здесь тоже непонятно, исходя из тех кадров, которые демонстрировались, было ли здесь превышение [полномочий] или не было превышения, и как это трактуется с точки зрения подзаконных актов соответствующих органов. Мы прекрасно видели, что были задержания, когда они шли корректно, но были и те, когда применялись специальные средства - речь идет о резиновых дубинках", - отметил Борисов.

Он подчеркнул, что также нужно получить ответы у правоохранительных органов по задержанию журналистов, которые имели при себе редакционные удостоверения.

"И нужно смотреть также о допусках адвокатов. Может, здесь потребуется и изменение КоАП, потому что адвокат, в соответствии с действующими правилами, допускается с момента составления протокола, но в протокол уже к этому моменту внесены все данные, которые в дальнейшем могут оспариваться. Права правонарушителя здесь, наверное, стоило бы защищать немного на более ранней стадии", - считает член СПЧ и добавляет, что все эти вопросы будут направлены в форме писем в прокуратуру, Росгвардию и МВД.

Акции протеста

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. При этом 27 июля в подобной акции участвовали порядка 3 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны, 88 из них отправлены под административный арест. Власти заранее предостерегли участников акций об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованных акциях и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в них.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.