Экспедиция "Восточный бастион - Курильская гряда" нашла артефакты на Итурупе

ТАСС, 6 августа. Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" в ходе раскопок обнаружили снаряжение и боеприпасы воевавших на острове Итуруп участников Второй мировой войны, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Участники комплексной долгосрочной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда", исследующие территорию острова Итуруп, выполнили подготовку оборудования для снятия координат, а также согласование и привязку координат с картой образца 1980 года. В ходе раскопок на территории острова обнаружены боеприпасы и снаряжение военнослужащих, принимавших участие в боях Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Водолазы обследовали озеро Длинное на предмет обнаружения останков вооружения и военной техники. На озере Куйбышевском поведено исследование акватории с помощью гидролокатора бокового обзора.

Экспедиция прибыла на Итуруп 30 июля. Она начала работу с исследования подземных укреплений японского гарнизона времен Второй мировой войны на побережье залива Касатка. Во второй половине августа до середины сентября участники планируют посетить остров Уруп (остров южной группы Большой гряды Курильских островов), где будут проведены ботанические, вулканологические, геологические исследования.

Ранее на острове Аскольд в Приморском крае участники экспедиции исследовали заброшенную церковь, старинный маяк, а также остатки сооружений времен Второй мировой войны.