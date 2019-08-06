МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Семинары для родителей первоклассников пройдут в центре занятости "Моя карьера" в Москве в преддверии нового учебного года. Родителям расскажут о том, как помочь школьникам справиться с эмоциональной нагрузкой, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Наши семинары помогут родителям гармонизировать отношения с детьми отношения, снять барьеры, препятствующие активной социализации ребенка, а также повысить его внутреннюю мотивацию к занятости и успешному взаимодействию со сверстниками", - приводятся на портале слова директора центра "Моя карьера" Ирины Швец.

На семинаре "Адаптация ребенка в детском саду", который пройдет 7 августа в 10:00, психологи расскажут, как правильно подготовить к новому этапу всю семью. Родители узнают, как вести себя в разных ситуациях, чтобы ребенок чувствовал поддержку, и что в первую очередь следует обсудить с воспитателем. Участники семинара также смогут задать интересующие вопросы и получить советы экспертов.

А 14 августа в 10:00 на семинаре "Первый раз в первый класс" специалисты помогут родителям разобраться в индивидуальных особенностях ребенка, свойствах его характера, навыках коммуникабельности и степени взаимодействия со сверстниками. Психологи объяснят, как обеспечить максимально комфортные условия для ребенка в этот непростой период.

Все семинары в центре "Моя карьера" бесплатные.