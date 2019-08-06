Кабмин установил приоритет в обеспечении жильем семей с детьми после паводка под Иркутском

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство России установило приоритетный порядок обеспечения жильем семей с двумя и более детьми, пострадавших в результате паводка в Иркутской области. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В приоритетном порядке мероприятия реализуются в отношении семей, имеющих двух и более детей, исходя из нормы общей площади жилого помещения, причитающегося взамен утраченного жилого помещения, по 18 кв. метров на каждого члена семьи, но не менее общей площади утраченного жилого помещения", - говорится в документе.

Также отмечается, что трансферт предоставляется на покупку и строительство нового жилья не только в Иркутской области, как было в прежней редакции документа, но и по всей России.

Правительство расширило и круг получателей помощи в части восстановления жилья. Так, к ним отнесены те граждане, которые на момент введения режима чрезвычайной ситуации имели другое жилье, не поврежденное паводком, однако его площадь в расчете на каждого проживающего составляла менее учетной нормы, установленной Жилищным кодексом РФ.

Обратить особое внимание на обеспечение жильем многодетных семей, пострадавших от паводка, ранее потребовал президент РФ Владимир Путин. В перечне его поручений, опубликованном 25 июля, значится пункт о необходимости обеспечения жилыми помещениями, соответствующими установленным нормам, семей, имеющих трех и более детей и лишившихся жилых помещений.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.