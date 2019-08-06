Участники форума "Ориентиры детства" в Москве обсудят новые пути дошкольного образования

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Второй всероссийский форум-интенсив "Ориентиры детства" пройдет 26 августа в Москве, его основной задачей является расширение горизонта профессиональных возможностей работников дошкольного образования, сообщила президент Ассоциации развития качества дошкольного образования (АРКАДО) Эльфия Дорофеева на пресс-конференции, которая прошла во вторник в ТАСС.

"Очень хотелось бы, чтобы на местах, в детских садах, воспитатели в своей работе сняли те ограничения, которые они сами себе искусственно ставят <...> Мы привыкли работать определенным способом, и за эти рамки боимся выйти <…>. Мы на форуме хотим показать, что есть другие пути, то есть расширить горизонт возможностей у воспитателей и управленцев", - сказала она.

Эту точку зрения поддержала и зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ, председатель Российского общества "Знание" Любовь Духанина. "Часто педагоги, воспитатели боятся выйти из колеи того, что они делают, боятся решить какую-то задачу по отношению к ребенку другим способом, а они должны получить эту инъекции уверенности, собственной свободы. Закон "Об образовании" говорит нам об этих образовательных свободах, а сложившаяся практика пока не приводит к внутренней свободе, нам важно, чтобы мы помогли через механизм форума кому-то вспомнить, что он [воспитатель] тоже это знал, это умеет", - отметила она.

Дорофеева также отметила, что родители сейчас считают себя "заказчиками", а воспитателей - "исполнителями". Поэтому необходимо проводить работу с родителями, обучать их. "Ситуацию, когда родитель - "заказчик", а образовательная организация - "исполнитель", нужно менять, надо понимать, что это партнеры, союз родителей и воспитателей очень важен для счастья наших детей", - сказала она.