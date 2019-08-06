В МЭР считают запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным

Минэкономразвития провело публичные консультации с бизнесом по законопроекту в июле. По их результатам были получены замечания со стороны таких компаний и объединений, как АО "Тамбовское спиртовое предприятие "Талвис", АО "Татспиртпром", СРО "Винодельческий союз", Ассоциация компаний розничной торговли, "Ашан", АО "Дикси Юг", Diageo, ООО "Фанагория-Розничная Сеть".

"На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта Минэкономразвития России сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования, а также о наличии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов", - говорится в заключении.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития считает необоснованным предложение Минздрава запретить продавать алкоголь крепостью свыше 16,5% гражданам, не достигшим возраста 21 года. Соответствующее отрицательное заключение ведомства на документ размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас продажа алкоголя запрещена лицам, не достигшим 18 лет.

Затруднения торговой деятельности

Установление пограничного показателя крепости алкоголя в 16,5% приведет к усложнению работы сотрудников на кассах, осуществляющих непосредственную передачу продукции покупателю. "Сначала необходимо будет оценить крепость алкогольной продукции, сопоставить ее с предполагаемым возрастом покупателя, в случае продажи "легкого алкоголя" (до 16,5%) - например, суммировать с указанной в паспорте датой рождения 18, в случае продажи "крепкого алкоголя" (свыше 16,5%) - к дате рождения, указанной в паспорте, прибавлять 21. Более того, визуально различить покупателей возрастной группы 15 и 18 лет зачастую легче, чем возрастной группы 18 лет и 21 года", - поясняют возникающие проблемы в экономическом ведомстве.

Такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести, с одной стороны, к росту ошибок продавцов, с другой стороны, к снижению скорости кассового обслуживания покупателей.

Кроме того, как указывают в Минэкономразвития, установление пограничного показателя приведет к необходимости внесения существенных изменений в операционные системы организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также дополнительного обучения персонала организаций торговли.

Так, по оценкам специалистов розничной сети "Ашан", дополнительные затраты по дооборудованию кассовых аппаратов дополнительным программным обеспечением составят более 4 млн рублей для 100 магазинов. Кроме того, установление и наладка нового программного обеспечения, обучение сотрудников могут занять не менее двух месяцев.

Сомнительная польза здоровью

Также специалистам, проводившим оценку регулирующего воздействия предложений Минздрава, представляется неясным выбор пограничного показателя. Минэкономразвития задается вопросом, чем алкогольная продукция крепостью 16,5% является менее вредной, чем, например, продукция с содержанием этилового спирта 17% процента объема готовой продукции.

"Научных обоснований разработчиком не представлено", - подчеркивают в ведомстве и приводят в пример такой напиток как пунш, который согласно техрегламенту Таможенного союза является ликероводочным изделием крепостью от 15% до 20%.

"Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу, окончательное формирование которого, согласно сводному отчету, происходит к 21 году, в отличие от потребления пунша крепостью 20%", - отмечается в документе.

По мнению Минэкономразвития, предлагаемые проектом меры могут не позволить достичь заявленных целей, а их реализация может иметь отдельные отрицательные последствия. "Представляется, что необоснованный запрет продажи алкогольной продукции для определенной категории потребителей может привести к увеличению уровня нелегальных продаж алкогольной продукции, а также привести к росту теневого рынка производства и оборота алкогольной продукции", - полагают в МЭР.

Кроме того, проектируемые меры могут привести и к росту потребления суррогатной алкогольной продукции молодыми людьми в возрасте от 18 до 21 года, что в свою очередь может привести к существенно более тяжелым последствиям, чем потребление совершеннолетними правоспособными гражданами легально произведенной безопасной алкогольной продукции, заключают в ведомстве.