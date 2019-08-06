В ДНР почтили память российского фотокорреспондента Стенина в пятую годовщину его гибели

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Митинг и панихида в память о погибшем ровно пять лет назад под огнем Вооруженных сил Украины фотокорреспонденте информационного агентства "Россия сегодня" Андрее Стенине прошли во вторник в Донецкой народной республике. Памятные мероприятия состоялись вблизи Снежного, у места гибели журналиста.

По сообщению Донецкого агентства новостей, в памятных мероприятиях приняли участие более 200 человек - представители местных властей и общественного движения "Донецкая Республика", депутаты Народного Совета, республиканские и российские журналисты, участники боев за Снежное и местные жители. К месту гибели Стенина возложили цветы.

Фотокорреспондент агентства "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в зоне боевых действий в Донбассе при выполнении профессионального долга. Согласно данным Следственного комитета РФ, которые обнародовал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, машина, в которой ехал Стенин, была обстреляна реактивными системами залпового огня украинских военных.

Указом президента России Владимира Путина Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Власти города Снежное приняли решение присвоить имя Андрея Стенина школе в местном поселке Горняцкое, в холле учебного заведения был установлен бюст журналиста.