В ЦИК поступило 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в комиссию поступило 19 обращений от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым ранее отказал в регистрации Мосгоризбирком.

"Из того, что поступило к нам, в общей сложности 19 жалоб [от незарегистрированных кандидатов]. Три жалобы с пропуском срока. Сейчас мы с [кандидатом в Мосгордуму] Андреем Бабушкиным выясняем - там сложная история, Константинас Янкаускас тоже пропустил срок и почему-то послал письмо чуть ли не через Мурманск, и Ирина Собянина [тоже пропустила]. Вот три человека, жалобы которых поступили с пропуском срока", - сказала Памфилова в ходе заседания рабочей группы ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб во вторник.

По ее словам, рабочая группа во вторник рассмотрит пять жалоб от незарегистрированных кандидатов Александра Руденко, Екатерины Игнатовой, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой. "Четыре жалобы планируется рассмотреть на рабочей группе в четверг. Это жалобы Ильи Яшина, Анастасии Брюхановой, Юлии Галяминой и Надежды Квачковой", - уточнила глава ЦИК.

Центризбирком на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Лисицы на решение Мосгоризбиркома об отказе его регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей.

Другой незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Серебрянская в пятницу отозвала свою жалобу об отказе в регистрации из ЦИК из-за недостаточного количества собранных подписей.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Мосгоризбиркома может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение десяти дней с момента поступления жалобы.

Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.