СМИ: в Мексике на аукционе продали часы наркобарона, сделанные из металла "Титаника"

МЕХИКО, 6 августа. /ТАСС/. Люксовые часы швейцарской марки Romain Jerome, сделанные из металла корпуса британского затонувшего корабля "Титаник", которые конфисковали у влиятельного мексиканского наркобарона, проданы за $8,7 тыс. на аукционе в Мехико. Об этом сообщила газета El Universal.

Лот приобретен 29-летним местным коллекционером, уточнило издание. Ранее часы принадлежали наркобарону Хорхе Эдуардо Костилье - одному из главарей картеля "Гольфо", арестованному в 2012 году по делу об убийстве одного из кандидатов на пост губернатора восточного штата Тамаулипас. По данным газеты, в свободной продаже стоимость такого хронометра составляет около $100 тыс. долларов.

Эти часы были одним из более чем 2 тыс. выставленных на торги предметов роскоши, конфискованных за последние годы у наркодельцов. Самый дорогой из них - часы швейцарской марки Piaget стоимостью $155 тыс. - пока никто не приобрел.

Аукцион организовал Институт по возврату народу украденного, созданный в этом году указом президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Мероприятие состоялось в бывшей резиденции главы государства в Мехико. Вырученные средства власти планируют направить на реализацию социальных проектов. К настоящему времени выручка от продажи конфискованного имущества составила более $500 тыс.

"Титаник" отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате кораблекрушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.