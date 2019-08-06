В Общественной палате разработают меры борьбы с давлением западных соцмедиа на СМИ России

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю в сфере интернета будет анализировать практику его регулирования на Западе и разрабатывать меры, которые помогут противостоять давлению иностранных социальных медиа на российские СМИ. Об этом проинформировал председатель комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, его слова во вторник приводятся в сообщении на сайте палаты.

Как напомнил Малькевич, видеохостинг YouTube 3 августа неоднократно блокировал онлайн-трансляцию с несанкционированной акции в Москве, в ходе которой говорилось в том числе и о попытках провокаций со стороны участников незаконных шествий.

"Очень важно, чтобы наша страна знала, что на самом деле творится с так называемой американской свободой слова, - заявил член ОП. - Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура - вот с чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках, и мы это так оставлять не должны".

По его мнению, западные информационные ресурсы "проигрывают в конкурентной борьбе" российским аналогам. "Ничего другого они не могут предложить, кроме как оштрафовать или запретить российские СМИ, заблокировать аккаунты популярных писателей, публицистов, блогеров, телеведущих", - считает он.

Глава комиссии ОП также выразил уверенность в том, что России нужно создавать альтернативы таким американским интернет-площадкам, как YouTube и "Википедия". "Рабочая группа по общественному контролю в сфере интернета будет поднимать эти вопросы и предлагать оптимальные решения", - отметил Малькевич, уточнив, что профильная рабочая группа начнет работу в сентябре.