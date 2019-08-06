Калининградская прокуратура уличила врачей и работников Минздрава в попытке скрыть доходы

КАЛИНИНГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области выяснила, что несколько главврачей региональных государственных больниц и сотрудников Министерства здравоохранения предоставляли неполные или недостоверные сведения о доходах. Об этом сообщило во вторник региональное надзорное ведомство.

"По результатам проверки установлены факты предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера девятью главными врачами государственных учреждений здравоохранения области, а также десятью государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Калининградской области", - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что некоторые не указали сведения о своей недвижимости, транспортных средствах и банковских счетах. Также скрывались доходы супругов.

Министру здравоохранения области внесено представление, оно уже рассмотрено и удовлетворено. В отношении упомянутых лиц Минздравом области проводятся проверки, сообщила прокуратура.