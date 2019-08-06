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В Крыму предали земле останки 193 советских воинов

Ранее глава СК РФ поручил провести проверку после сообщений в СМИ о том, что крымские поисковики три года не могут перезахоронить останки почти 200 советских солдат

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Останки 193 советских воинов в Крыму, которые из-за бюрократических проволочек три года пролежали во временном хранилище, после проверки Следственного комитета с военными почестями предали земле в селе Новопокровка. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Республике Крым.

"Совместно с органами власти был принят ряд решений, которые позволили предать земле останки 193 бойцов Красной армии, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны на территории Республики Крым", - приводятся в сообщении слова и.о. руководителя ГСУ СК по региону Владимира Терентьева.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений в СМИ о том, что крымские поисковики три года не могут перезахоронить останки почти 200 советских солдат, потому что кладбище для них признано объектом культурного наследия и, кроме реконструкции и восстановления могил, на его территории запрещены любые работы.

В крымском СК уточнили, что для скорейшего разрешения вопроса о захоронении подготовили обращение в адрес главы Республики Крым. "И уже спустя 5 суток удалось добиться результатов", - говорится в сообщении.

Останки семерых красноармейцев, как рассказали в пресс-службе, удалось идентифицировать.

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