Премию мэра "Новатор Москвы" учредили для столичных изобретателей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Премию мэра "Новатор Москвы" учредили в столице для изобретателей, разработки которых содействуют ускоренному технологическому развитию города. Об этом во вторник сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Учредили премию для изобретателей, которые внедряют новейшие технологии в жизнь города. В конкурсе могут принять участие отдельные люди и коллективы до пяти человек. Премии будут присуждаться по итогам ежегодного открытого конкурса в трех номинациях", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Премия будет носить название "Новатор Москвы". Организатором конкурса выступит департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Общий призовой фонд премии составит 17,2 млн рублей. Как пояснил ТАСС глава департамента Алексей Фурсин, награда будет присуждаться по итогам ежегодного открытого конкурса. В конкурсную комиссию войдут представители городских властей, институтов развития, высокотехнологичных компаний, субъектов предпринимательской и инновационной деятельности и научного сообщества.

Разработки будут оцениваться по трем номинациям: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В каждой из них - по пять направлений: "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и IT-технологии", "Транспорт", "Городская среда" и "Энергетика". По итогам презентации проектов будут определены лауреаты конкурса, а также призеры, которые получат поощрительное вознаграждение. По мнению Фурсина, учреждение премии поможет найти талантливых новаторов, способных качественно трансформировать городскую среду.

"Бизнес Москвы, связанный с научными исследованиями и разработками, несколько лет подряд выводит столицу на первое место по уровню инновационного развития. Город постоянно внедряет инструменты, способные подстегнуть к развитию рынок инновационных решений", - сказал руководитель департамента.

По его словам, московским изобретателям принадлежит около 30% всех регистрируемых патентов в России: в 2018 году столицей было подано свыше 7 тыс. заявок.