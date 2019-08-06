СМИ: аукционный дом Sotheby's выставил на торги Lamborghini Miura 1969 года выпуска

Один из немногих болидов ярко-желтого цвета, он сохранился в неизмененном состоянии с того времени, как полвека назад он сошел с заводского конвейера итальянского производителя дорогих автомобилей - компании Automobili Lamborghini. Все в нем осталось прежним, включая оригинальную окраску, отделку салона и всю механику, вкупе с оригинальной документацией, а также перепиской с изготовителями.

Автомобиль в 1971 году был продан первому владельцу в Германии, а затем, в 1974-ом, был приобретен автогонщиком-любителем Хансом-Петером Вебером. По словам его племянника, семья жила тогда в узкой долине у подножия горы Шауинсленд (1284 м) в Шварцвальде, и "звук двигателя был слышен за несколько минут до прибытия самого болида". После кончины в 2015 году владельца автомашина четыре года простояла в гараже его близкого друга.

Аукцион пройдет 24 октября в столичном выставочном зале Olympia.

Еще один автомобильный раритет

Ранее Sotheby's выставил на торги в США уникальный спортивный автомобиль немецкой компании Porsche Type 64 за рекордные $20 млн. Сохранившийся по сути самый первый автомобиль известного немецкого автопроизводителя, предшественник всех других его моделей, был, как сообщают аукционеры, изготовлен в 1939 году для гонок по маршруту Берлин - Рим, так и не состоявшихся из-за оккупации нацистской Германией Польши.

"Без 64-го не было бы ни Porsche 356, ни 550, ни 911, - заявил автомобильный эксперт Sotheby's Маркус Гёриг. - Это история происхождения Porsche, автомобиля-легенды компании". Причем он довольно неплохо сохранился для автомашин того времени".

Первым владельцем раритета стал автогонщик Отто Мате, который приобрел болид у компании в 1949 году. В начале 1950-х пилот нередко участвовал на нем в автогонках, и владел авто до самой кончины в 1995 году. Затем он был продан автомобильному фанату уроженцу Вены Томасу Груберу. Он и выставил Type 64 на нынешние торги, которые состоятся в августе во время Недели автомобилей в американском Монтерее (штат Калифорния).

Нынешний рекорд стоимости продажи автомобиля немецкой компании был установлен в 2017 году, когда Porsche 917 1970 года выпуска ушел с молотка за $14 млн.