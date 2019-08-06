В Приморье начали бороться с "черными" лесорубами с помощью съемки из космоса

ТАСС, 6 августа. Для борьбы с незаконными рубками леса с помощью космосъемки и беспилотников на всей территории Приморского края запустили систему "Кедр". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Разработанная по инициативе WWF России система "Кедр" переходит в режим постоянной эксплуатации в Приморье. В связи с высокими показателями по выявлению незаконного лесопользования при отработке сигналов системы "Кедр" с помощью беспилотных летательных аппаратов администрацией Приморья принято решение о тиражировании успешного опыта на другие лесничества края", - говорится в сообщении.

Как напомнили в фонде, для борьбы с незаконными рубками в 2017 году Приморский и Хабаровский края запустили тестовую эксплуатацию системы. Она позволяет с высокой точностью выявлять нарушения целостности лесного полога, а лесные инспекторы могут эффективнее планировать полевые рейды, располагая данными о возможных нарушениях. Для усиления системы WWF России передал в 2018-2019 годах департаменту лесного хозяйства Приморского края и управлению лесами Хабаровского края беспилотные летательные аппараты.

"Теперь из тестового режима эта система переходит в режим постоянной эксплуатации. В августе 2019 года администрацией Приморского края будет произведена закупка 35 дронов для 11 лесничеств - данная партия оборудования уже выставлена на тендер. Для освоения системы "Кедр" и применения БПЛА для выявления незаконного лесопользования WWF России планирует провести теоретические семинары и полевые тренировки, в ходе которых сотрудники лесничеств будут на практике применять полученные знания", - сказал ранее специалист по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Павел Гаража.

Благодаря отработке группами лесного надзора сигналов системы "Кедр" за первое полугодие 2019 года в Приморском и Хабаровском краях было выявлено 15 незаконных рубок с объемом древесины 1400 кубометров, размер ущерба составил более 45 млн рублей. В целом же за два года эксплуатации системы на юге Дальнего Востока только на территории четырех тестовых лесничеств были выявлены 73 незаконные рубки с общим объемом 5814 куб. м заготовленной древесины и экологическим ущербом в 734 млн рублей.

Главная угроза кедрово-широколиственным лесам юга Дальнего Востока, "дому" амурского тигра и дальневосточного леопарда - нелегальная вырубка леса. Такие рубки всегда являются беспорядочными, нередко ведутся и в особо защитных участках лесов, например, вдоль водных объектов. Незаконная вырубка леса неизбежно вызывает много экологических проблем: страдают растительный и животный мир, происходит эрозия почв.