Генпрокуратура утвердила механизм сбора сведений о счетах чиновников в зарубежных банках

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России, на которую возложены полномочия по взаимодействию с иностранными банками для антикоррупционных проверок, утвердила механизм сбора сведений о счетах чиновников за рубежом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

6 августа вступил в силу федеральный закон, наделяющий Генпрокуратуру полномочиями по взаимодействию с иностранными банками и уполномоченными органами иностранных государств при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Речь идет о проверках соблюдения чиновниками запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

"Приказом исполняющего обязанности генерального прокурора от 5 августа утверждено положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов. Международные запросы будут направляться как Генеральной прокуратурой, так и по инициативе Генеральной прокуратуры другими российскими государственными органам по имеющимся у них каналам международного сотрудничества на основании соглашений о взаимодействии с этими государственными органами", - сообщили в Генпрокуратуре.

Соответствующие соглашения Генеральной прокуратурой уже заключены с МВД России, Росфинмониторингом и ФНС России. Сейчас готовятся соглашения о взаимодействии Генпрокуратуры и Центрального банка России.