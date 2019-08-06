Тюменские власти проверят информацию о труженице тыла, похороненной в пластиковом мешке

ТАСС, 6 августа. Тюменские власти проведут служебную проверку после появления информации, что проживавшую в пансионате для ветеранов труженицу тыла похоронили в полиэтиленовом пакете. Об этом сообщили во вторник ТАСС в региональном Департаменте социального развития.

Ранее местные СМИ опубликовали информацию, что умершую 91-летнюю женщину похоронили в мешке, а до этого тело неделю пролежало неделю.

"По фактам, которые были изложены в соцсетях и СМИ, по поручению замгубернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских в учреждений будет проведена служебная проверка. По предварительным данным, бабушка была одинока, у нее не было родственников. Похоронена она была в гробу", - сказали в департаменте.

По словам собеседницы агентства, для одиноких ветеранов за деньги областного благотворительного счета устанавливаются памятники на могиле. "Он будет установлен, это будет проконтролировано", - отметили в департаменте.