Программу обновления оборудования школьных кабинетов запустят на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены обновить оборудование в школьных кабинетах. Соответствующая программа с финансированием порядка 1 млрд рублей будет запущена в регионе в 2020 году, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе губернатора Ставрополья.

"Со следующего года на Ставрополье заработает трехлетняя программа по обновлению оборудования школьных кабинетов биологии, информатики, физики и химии. Ожидается, что объем финансирования программы на трехлетний период составит порядка 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В Ставропольском крае насчитывается более 600 школ, которые посещают более 290 тыс. учеников. На проблему устаревающего оборудования обратили внимание представители школы №1 села Александровского, которую во время рабочей поездки посетил глава региона Владимир Владимиров. Директор школы отметила, что учреждение нуждается в новом лабораторном оборудовании для обеспечения учебного процесса по ряду дисциплин.