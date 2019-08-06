Театры кукол и юного зрителя отремонтируют в Нальчике по нацпроекту

НАЛЬЧИК, 6 августа. /ТАСС/. Здания театров кукол и юного зрителя будут отремонтированы в Кабардино-Балкарии до 2024 года по линии нацпроекта "Культура", в Нальчике появится Центр культурного развития. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"До 2024 года в Нальчике будут капитально отремонтированы театр кукол и театр юного зрителя, созданы три виртуальных выставочных пространства в формате дополненной реальности с цифровыми гидами, подготовлены к оцифровке более 10 тыс. экземпляров книжных фондов для включения в Национальную электронную библиотеку. В Нальчике заработает Центр культурного развития, где предусмотрены концертный и кинозалы для детей и взрослых, музейно-выставочные площади, библиотека, зоны для занятий творчеством", - говорится в сообщении.

На эти цели до 2024 года будет выделено 528 млн рублей.

В районах республики ведутся строительство и капитальный ремонт семи учреждений культуры. Новые ДК в текущем году появятся в сельских поселениях Атажукино, Булунгу, Карасу и Старый Черек. Дома культуры после капремонта откроются во Втором Лескене и Безенги, в 2020 году введут в эксплуатацию досуговый комплекс в селении Нартан.

Также продолжается оснащение детских школ искусств, внедрение цифровых технологий. Первая партия передвижных многофункциональных мобильных культурных центров прибудет в Кабардино-Балкарию осенью. Всего для проведения выездных районных мероприятий в удаленных населенных пунктах закуплены восемь автоклубов.