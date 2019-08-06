Минприроды: изменение методики подсчета площадей пожаров требует детального обсуждения

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Предложение об изменении методики подсчета площадей пожаров необходимо детально обсудить, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минприроды.

Замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев 5 августа сообщил, что межведомственный оперативный штаб по тушению пожаров в Сибири предложил изменить методику подсчета площадей лесных пожаров и учитывать только площадь активного горения. Сейчас площадь определяется по контуру лесного пожара, где имеются признаки воздействия огня на растительность.

"Вопрос требует дополнительного совместного и детального обсуждения. В настоящее время методику учета площадей лесных пожаров устанавливает Минприроды России. Правильная оценка площади лесного пожара является основанием для принятия решения о способе тушения, определения необходимого количества сил и средств пожаротушения", - пояснили в пресс-службе, отметив, что Минприроды готово изучить озвученное предложение.