В 2019 году в петербургские вузы абитуриенты подали на 20 тыс. больше заявлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Вузы Санкт-Петербурга по предварительным итогам приемной кампании в этом году получили 484 тыс. заявлений от абитуриентов, что на 20 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом во вторник на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщил председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

"Ежегодно идет рост - в этом году было подано 484 тыс. заявлений, в прошлом году 462 тыс.", - рассказал Максимов. При этом, по его словам, 9 петербургских вузов повысили минимальный порог проходных баллов по единому государственному экзамену, но это не повлияло на спрос местных университетов среди абитуриентов. "Средний конкурс в этом году составил 13,83 заявления на место, что тоже превышает уровень к 2018 году - было 13,18", - добавил председатель комитета.

Максимов отметил, что в этом году также повысился средний проходной балл поступающих по результатам ЕГЭ - он составляет 77,97, а в прошлом был 76,01. "Качество абитуриентов, которые поступают в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга с каждым годом растет и это очень хорошая тенденция. При этом идет рост не только на общепризнанные и всегда востребованные в Петербурге у приезжих ребят специальности гуманитарного профиля, но и на естественно-научные, медицинские, и особо хочется отметить - на инженерно-технические специальности", - рассказал председатель комитета.

В этом году на бюджетные места в петербургские вузы планируют принять порядка 27 тыс. человек. По словам председателя комиссии по координации приема в вузы совета ректоров Санкт Петербурга и Ленинградской области Анатолия Оводенко, это немногим больше, чем в прошлую приемную кампанию - тогда контрольные цифры составили 26,5 тыс.

По словам Оводенко, среди медицинских вузов самый большой конкурс зафиксировали в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, среди гуманитарных - в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По техническим направлениям лидирует Университет аэрокосмического приборостроения - конкурс в среднем 21 человек на место.