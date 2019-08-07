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Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве

В департаменте торговли и услуг города уточнили, что родственники пока не определились с местом захоронения

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Известный русский шансонье Вилли Токарев может быть похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду пресс-службе департамента торговли и услуг города.

"Родственники пока не определились с местом. Возможно, Токарев будет захоронен на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Исполнитель песен в жанре русского шансона Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край РСФСР). В 1974 году по израильской визе эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом. Затем выступал как певец в ресторанах.

Впоследствии получил гражданство США, основал собственную студию One Man Band, где записал около 20 музыкальных альбомов. В 1989 году по приглашению Госконцерта приехал в СССР, провел гастрольный тур по 70 городам. С 2000-х годов преимущественно проживал в России, получил гражданство РФ.

В репертуаре артиста - песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты, посвящения и другие. Среди наиболее известных: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".

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