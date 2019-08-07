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Супруга Валентина Гафта сообщила о его госпитализации

Артист находится в одной из больниц Москвы, его состояние удовлетворительное
Валентин Гафт Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Валентин Гафт
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Валентин Гафт госпитализирован в Москве, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Об этом ТАСС в среду сообщила его супруга, народная артистка России Ольга Остроумова.

"Удовлетворительно себя чувствует. Находится в больнице, я сейчас с ним. Врачи внимательные, я всегда рядом, делаем все, что можем", - сказала она.

По словам Остроумовой, говорить о возвращении Гафта на сцену театра "Современник" "пока рано".

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих культовых советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.

Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).

Теги
Гафт, Валентин ИосифовичОстроумова, Ольга Михайловна
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