Пермские власти выплатили компенсации 267 семьям за пострадавшее от паводка имущество

ПЕРМЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края оказали помощь почти 270 семьям, чье имущество пострадало от паводка в июле, все они получили компенсации. Об этом в среду сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Компенсация от краевых властей предусмотрена 267 семьям Прикамья, чьи домовладения пострадали от паводка. Финансовую помощь от краевых властей получили жители Бардымского, Оханского, Очёрского, Верещагинского, Гайнского, Кудымкарского, Юрлинского, Кочёвского муниципальных округов, а также города Кудымкара", - сказано в сообщении.
По словам заместителя министра социального развития Пермского края Марины Визе, выплаты еще продолжаются, общая сумма компенсаций составит более 1,5 млн рублей. Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости, размер выплаты составил 50 тыс. рублей при частичной утрате и до 100 тыс. рублей при полной утрате. Тем жителям, у кого в результате паводка подтоплены огороды и надворные постройки, сумма компенсации - не более 15 тыс. рублей на домохозяйство.
16 июля в Пермском крае из-за ливней повысился уровень воды в реках, что привело к подтоплению населенных пунктов в нескольких районах региона, самые многочисленные подтопления домохозяйств были зафиксированы в Коми-Пермяцком округе, а именно в Юрлинском, Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах. В Юрлинском районе почти 170 жителей были эвакуированы. Всего, по данным МЧС, в зоне подтопления оказались более 200 придомовых территорий и жилых домов. В настоящее время подтопленных участков в Пермском крае нет.