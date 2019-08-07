Пермские власти выплатили компенсации 267 семьям за пострадавшее от паводка имущество

ПЕРМЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края оказали помощь почти 270 семьям, чье имущество пострадало от паводка в июле, все они получили компенсации. Об этом в среду сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам заместителя министра социального развития Пермского края Марины Визе, выплаты еще продолжаются, общая сумма компенсаций составит более 1,5 млн рублей. Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости, размер выплаты составил 50 тыс. рублей при частичной утрате и до 100 тыс. рублей при полной утрате. Тем жителям, у кого в результате паводка подтоплены огороды и надворные постройки, сумма компенсации - не более 15 тыс. рублей на домохозяйство.

16 июля в Пермском крае из-за ливней повысился уровень воды в реках, что привело к подтоплению населенных пунктов в нескольких районах региона, самые многочисленные подтопления домохозяйств были зафиксированы в Коми-Пермяцком округе, а именно в Юрлинском, Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах. В Юрлинском районе почти 170 жителей были эвакуированы. Всего, по данным МЧС, в зоне подтопления оказались более 200 придомовых территорий и жилых домов. В настоящее время подтопленных участков в Пермском крае нет.