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Северный Кавказ

В Ингушетии открыли водозабор для обеспечения водой четырех сел

Доступ к питьевой воде получили жители сельских поселений Плиево, Барсуки, Гази-Юрт и Гамурзиево
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© Марем Местоева/ТАСС

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии открыли в среду новый водозабор, который будет обеспечивать водой жителей четырех сельских поселений. Об этом на открытии водозабора сообщил вице-премьер Ингушетии Испропил Лотыров.

"У нас возникали проблемы, в частности, в селе Плиево, мы возили туда автовозами воду, и это была ежегодная проблема, с сегодняшнего дня она решена. Оборудование новое, на станции достаточно воды, до 100 тыс. кубов в сутки, по этой линии вода будет поступать в четыре сельских поселения: Плиево, Барсуки, Гази-Юрт и Гамурзиево", - сказал Лотыров.

Власти региона намерены в ближайшие годы полностью решить проблему обеспечения питьевой водой жителей всей республики, в частности отдаленных сел.

"Основная проблема в регионе - это старое оборудование, ветхие водопроводные сети. Будут реализовываться специальные программы, чтобы решить эту проблему и обеспечить население качественной питьевой водой", - сказал на открытии премьер Ингушетии Зялимхан Евлоев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, строительство водозабора велось по линии "Роснефти" в рамках развития водоснабжения в регионе. В четыре сельских поселения будет поступать 6 тыс. кубов воды ежедневно. Всего по линии "Роснефти" будет построено 20 скважин и проложено 111 км водопровода, общая стоимость всей программы порядка 600 млн рублей.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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