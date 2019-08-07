Прокуратура Чечни проверит видео со стрелявшим на свадьбе мальчиком

ГРОЗНЫЙ, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после появления в сети видео, как мальчик стреляет из оружия на свадьбе в Чечне, сообщило в среду республиканское надзорное ведомство на своей странице в Instagram.

"Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по поводу стрельбы малолетним ребенком. Из распространенного в социальной сети Instagram видеоролика следует, что мальчик в возрасте семи-восьми лет в присутствии взрослых производит выстрелы из оружия вблизи проезжающего свадебного кортежа", - говорится в сообщении.