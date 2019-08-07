Медведев отметил опыт Подмосковья в модернизации колледжей

ГОРКИ, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает важным опыт Подмосковья по модернизации колледжей, которая осуществляется в партнерстве с крупными компаниями-работодателями. О развитии системы образования в регионе главе кабмина рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил значительное количество выпускников 9-х классов, желающих продолжать обучение в колледжах. По словам Воробьева, из 77 тыс. учеников 38 тыс., то есть почти половина, после 9 класса идут в колледж. "Это новый тренд, потому что еще совсем недавно все старались поступать в высшие учебные заведения", - подчеркнул Медведев.

"Мы должны здесь соответствовать, поэтому приняли большую программу по модернизации колледжей - "Профтехобразование", - рассказал губернатор. "Инвестируем вместе с ведущими компаниями, которые открывают там кафедры: и Шереметьево, и Домодедово, "Ростелеком", "Mercedes", ряд других компаний открывают совместные кафедры для того, чтобы ребята, когда заканчивают обучение, уже сразу понимали, где и как они будут работать", - уточнил он, отметив, что эту практику регион намерен развивать и дальше.

"Действительно очень важно, чтобы мы после окончания школы предлагали разные опции нашим выпускникам, поскольку в последнее время наблюдался дефицит специалистов со средним специальным образованием по ряду профессий, в то же время переизбыток, например, специалистов с высшим образованием", - заявил Медведев.

"То, что вы сейчас обратили внимание на профессионально-техническое образование, на то, что раньше называлось ПТУ, а сейчас называется системой колледжей или училищ, - это исключительно важно. Тем более, что вы это развиваете в партнерстве с самими компаниями, потому что именно они и должны формировать заказ на те или иные специальности", - добавил премьер.