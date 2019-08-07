АСИ намерено проводить аккредитацию не менее 100 центров компетенций WorldSkills ежегодно

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует ежегодно проводить аккредитацию не менее 100 специализированных центров компетенций по стандартам WorldSkills. Об этом сообщила ТАСС руководитель агентства Светлана Чупшева.

"Специализированных центров компетенций (СЦК) - колледжей, ведущих подготовку по стандартам WorldSkills хотя бы по одной компетенции (на мировом уровне) сейчас 269. До конца года планируется аккредитовать еще 56. Итого в 2019 году будет аккредитовано 115 СЦК. В дальнейшем планируется аккредитовывать не менее 100 СЦК ежегодно", - сказала она

По словам Чупшевой, систему выявления и подготовки чемпионов соревнований по стандартам WorldSkills необходимо распространять на всю сферу среднего профессионального образования (СПО). При этом 70% времени подготовки специалистов должна занимать проектная работа - практика, остальные 30% - теория.

Сегодня на основе стандартов WorldSkills агентство также запускает проект по переобучению людей предпенсионного возраста - "50+". "Здесь тоже разная активность субъектов - у кого-то это уже выстроенная система, какие-то регионы на подходе - только начинают. У кого-то все началось и закончилось на уровне подписания соглашений", - сказала руководитель АСИ.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.

Стратегическая сессия для субъектов Приволжского федерального округа по вопросам реализации системной инициативы "Библиотека умных решений "Смартека" проходит в Казани 6 и 7 августа. На мероприятии в рамках секций "Жилье", "Демография и социальная поддержка" и "Поддержка малого и среднего бизнеса" проходит обсуждение и обмен лучшими практиками.