На обучение предпенсионеров в КЧР по нацпроекту направят более 60 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики выделят до 2024 года более 60 млн рублей за счет нацпроекта "Демография" на профессиональное обучение жителей предпенсионного возраста, сообщили ТАСС в управлении государственной службы занятости населения КЧР в среду.

"На организацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста по республиканскому проекту "Старшее поколение" до 2024 года будет выделено 64,02 млн рублей, в том числе 60,84 млн рублей из федерального бюджета и 3,18 млн рублей из регионального бюджета", - рассказал собеседник агентства.

В 2019 году власти планируют переобучить 156 человек, к 2024 году это число возрастет до 936. Основной целью реализации нацпроекта является создание условий для активного долголетия, повышения качества жизни жителей старшего поколения и мотивации к здоровому образу жизни, в связи с этим работа будет направлена на поддержку занятости пенсионеров и обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для обучения будут выбраны востребованные в регионе профессиональные направления.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет - 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.