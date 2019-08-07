Фридман будет вызван в суд по делу о банкротстве испанской компании

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Фридман будет вызван 12 сентября в испанский суд в качестве подозреваемого для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в Национальной судебной коллегии Испании.

Там отметили, что предприниматель будет вызван "12 сентября в 16:00 по местному времени (17:00 мск)".

Ранее на этом настаивала прокуратура по делам о коррупции Испании. Как передавала газета El Pais, ведомство считает, что Фридман, как акционер и кредитор предприятия, мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide, чтобы затем приобрести компанию за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной.

Как утверждает сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании. В ноябре 2017 года Фридман направил документ испанской прокуратуре, в котором отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed Worldwide.