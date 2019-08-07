Астраханские власти предложили ввести норму вывоза рыбы из региона для рыбаков-любителей

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин предложил установить норму вывоза выловленной рыбы из региона для рыбаков-любителей. Об этом он сообщил в среду в ходе совещания по любительскому и спортивному рыболовству, которое провел в Астрахани руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Рыбалка занимает первое место по востребованности у туристов в Астраханской области. При этом примерно половина турбаз в регионе, где останавливаются рыбаки-любители, работают нелегально, не платят налоги и не ведут учет рыбной ловли туристами. Ежегодно регион посещают порядка 2,5 млн туристов.

"Одна из приоритетных задач - сохранение и рациональное использование биоресурсов. Для нас очень важно сегодня определиться с нормами вывоза, вчера обсуждали с вами (с Росрыболовством - прим. ТАСС) этот вопрос. Я надеюсь, что мы выработаем конкретные решения, определим контролирующие органы", - сказал Бабушкин.

Шестаков отметил, что в Астраханской области вылов рыб любителями сравним с промышленным ловом. "А он никак не учитывается наукой при определении квот. Это дополнительная нагрузка на природу", - пояснил он журналистам.

По оценкам ведомства, в России любительским рыболовством занимаются около 25-30 млн человек. С 1 января 2020 года вступает в силу новый закон, регулирующий этот вид деятельности. В частности, контролировать рыбаков-любителей планируется через ветеринарную систему, планируется ввести запрет для любительской рыбалки на добычу биоресурсов сетями за исключением территорий Дальнего Востока, Сибири и Севера, будут введены ограничения для подводной охоты. Также обсуждается вопрос о введении запрета для рыбаков-любителей на коммерческое использование улова, предполагается, что желающие зарабатывать на продаже рыбы должны будут приобретать для этого соответствующие патенты.

Рыбная ловля является базовой для многих сел в низовьях Волги. В Астраханской области в рыбной отрасли заняты 200 предприятий. Промышленные предприятия ловят порядка 44 тыс. тонн рыбы.