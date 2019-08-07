Депутаты "Справедливой России" предложили ввести выплаты опекунам погибших военнослужащих

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым предложила распространить выплату компенсаций и пособий за погибших военнослужащих на их усыновителей или иных близких родственников, заменивших родителей. Текст соответствующего законопроекта размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, правом на возмещение вреда в случае гибели военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, (или если речь идет об инвалиде вследствие военной травмы) обладают супруги, дети и родители погибшего.

"Такой порядок несправедливо ущемляет права других членов семьи. В тех случаях, когда погибший был сиротой, но при этом есть родные люди, которые заменили ему отца и мать", - отметил Миронов. По его словам, речь идет об усыновителях или опекунах из числа близких родственников, чаще всего бабушках и дедушках. "Это люди, которые растили и воспитывали погибшего как сына, которые сами осиротели с этой утратой, их горе не менее глубоко, чем горе кровных родителей", - считает глава фракции.

Документ разработан с учетом профильного постановления Конституционного суда (КС) РФ от 17 июля 2014 года, указывается в пояснительной записке к законопроекту. В постановлении КС указал на необходимость обеспечить адекватную компенсацию "лицам, которые длительное время надлежащим образом воспитывали военнослужащего и содержали его до достижения совершеннолетия".